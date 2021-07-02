"Алания" принесла извинения теннисистке Касаткиной за высказывания Хубулова

В четверг Касаткина проиграла Елене Остапенко из Латвии во втором круге Уимблдона со счетом 1:6, 6:3, 6:8, после чего 20-летний Хубулов написал теннисистке ряд оскорбительных сообщений.

"Футбольный клуб "Алания" всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики, нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта. Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время. От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам ее семьи и команды, а также болельщикам", - говорится в заявлении.

Касаткиной 24 года, она занимает 35-е место в рейтинге WTA, на турнире она была посеяна под 31-м номером. В ее активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2018 году.