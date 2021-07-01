Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 8:6 в пользу 24-летней Остапенко. В третьем круге она сыграет с победителем матча между хорваткой Айлой Томлянович, занимающей 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и 58-й ракеткой мира француженкой Ализе Корне.

Касаткиной 24 года, она занимает 35-е место в рейтинге WTA, на турнире она была посеяна под 31-м номером. В ее активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2018 году.

Остапенко занимает 34-ю позицию в мировом рейтинге. Латвийская спортсменка является победительницей трех турниров под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате Франции в 2017 году. На Уимблдоне она выходила в полуфинал в 2018 году.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участие в нынешнем турнире из-за травмы. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.