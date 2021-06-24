Дарья Касаткина не сумела выйти в полуфинал теннисного турнира в Истборне

Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:5, 6:2 в пользу 24-летней латвийки. В полуфинале Остапенко сыграет с победительницей матча между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (21-й номер мирового рейтинга) и латвийкой Анастасией Севастовой (61).

24-летняя Касаткина занимает 34-е место в рейтинге WTA. В ее активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2018 году.

Остапенко находится на 43-й строчке в рейтинге WTA. Латвийская спортсменка является победительницей трех турниров под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате Франции в 2017 году.

Турнир в Истборне завершится 26 июня. Соревнования проводятся на траве и относятся к категории WTA 500. Призовой фонд составляет $565 тыс.