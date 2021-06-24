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WTA

Дарья Касаткина не сумела выйти в полуфинал теннисного турнира в Истборне

Россиянка уступила Елене Остапенко из Латвии, несмотря на то, что выиграла первый сет со счетом 6:1
Дарья Касаткина EPA-EFE/SRDJAN SUKI
Описание
Дарья Касаткина
© EPA-EFE/SRDJAN SUKI

ТАСС, 24 июня. Россиянка Дарья Касаткина уступила представительнице Латвии Елене Остапенко в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истборне.

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Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:5, 6:2 в пользу 24-летней латвийки. В полуфинале Остапенко сыграет с победительницей матча между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (21-й номер мирового рейтинга) и латвийкой Анастасией Севастовой (61).

24-летняя Касаткина занимает 34-е место в рейтинге WTA. В ее активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2018 году.

Остапенко находится на 43-й строчке в рейтинге WTA. Латвийская спортсменка является победительницей трех турниров под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате Франции в 2017 году.

Турнир в Истборне завершится 26 июня. Соревнования проводятся на траве и относятся к категории WTA 500. Призовой фонд составляет $565 тыс.

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