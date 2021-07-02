Кириленко считает, что сборная России по баскетболу затянула с обновлением команды

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу немного затянула с обновлением команды, из-за чего не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Такое мнение высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В четверг сборная России проиграла команде Германии со счетом 67:69 во втором матче квалификации на Олимпийские игры. В первом матче группового этапа в среду российские баскетболисты проиграли мексиканцам со счетом 64:72. Команда заняла последнее, третье место в группе и не вышла в плей-офф квалификационного турнира на Олимпийские игры.

"Вот и пришла пора для полной перезагрузки сборной России, она была неминуема, и, возможно, мы немного с ней затянули из-за переноса Олимпиады на год, - сказал Кириленко. - Но даже если шанс выиграть путевку в Токио был призрачным, мы обязаны были за него побороться. Еще три года назад я говорил, что после олимпийского цикла с этим моментом придется встретиться, это не хорошо и не плохо, это просто данность. В сборной остается все меньше игроков, которые были в "медальных" командах Евробаскета-2011 и Олимпиады-2012, ветераны с хорошим опытом победных матчей постепенно завершают карьеру в национальной команде".

"На чемпионате Европы - 2017 мы собрали всех сильнейших и в результате боролись за медали. Два года назад мы надеялись, что это поколение еще раз ярко проявит себя на Кубке мира. Не случилось - перед поездкой в Китай лишились огромного количества игроков из-за травм, но что есть, то есть, и на сегодняшний день в национальную команду приезжают лучшие из тех, кто способен ей помочь. Хочется сказать спасибо [главному тренеру сборной] Сергею Базаревичу за этот четырехлетний цикл, в котором он выжимал максимум из любого состава, не показали мы себя только в олимпийской квалификации - это самый неудачный турнир, который я видел", - добавил Кириленко.

Мужская сборная России не принимала участия в Олимпиаде 2016 года. Женская сборная России по баскетболу также не выступит на Олимпиаде. Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.