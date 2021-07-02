РФС не обсуждал с Черчесовым вопрос продолжения работы главным тренером сборной России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Руководство Российского футбольного союза (РФС) еще не обсуждало со Станиславом Черчесовым вопрос о продолжении работы на посту главного тренера сборной России. Об этом Черчесов заявил на пресс-конференции.

В среду технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу тренерского штаба на чемпионате Европы. По итогам заседания несколько членов комитета заявили, что поддержали Черчесова, поскольку причиной неудачного результата на Евро стал недостаток мастерства футболистов сборной.

"По поводу отставки и громких фраз. Никогда не думал, что буду к этому спокойно относиться, - сказал Черчесов. - Мы спокойно, по-деловому решим [подавать или не подавать в отставку]. Детального разговора с моим руководством не было".

"Мы занимаемся непростым государственным делом, с первой секунды я считаю, что это государственная должность, - заявил Черчесов. - Это назначение, которое не обсуждается. Не думал, не мечтал, что вообще буду тренировать сборную - мне дали задачу, я ее выполняю пять лет. На сегодняшний день у меня мысли о том, как обыграть Хорватию".

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Россияне одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпели два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Чемпионат Европы завершится 11 июля.