Черчесов сравнил нюансы подготовки к чемпионатам мира и Европы

Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. Национальная команда завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Россияне одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпели два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал результат команды неудовлетворительным.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ситуация в сборной России по футболу при подготовке поменялась, так как чемпионат Европы был перенесен на год. Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Чемпионат Европы должен был состояться год назад, - сказал Черчесов. - Мы десять месяцев команду не видели, турнир был перенесен на год, первый матч у нас был с командой Сербии, ждал эту игру с опаской. Когда десять месяцев не видишь [игроков], это совершенно другие ощущения: игроки те же, но ситуация меняется. После матча [помощник президента РФ] Игорь Левитин звонил и успокаивал".

"Я же вижу, что это не то, что было, у нас появились нюансы, на которые мы обратили внимание. Тогда мы два года готовили команду к чемпионату мира, сейчас нужно было на ходу, с чемпионата мира в команде осталось девять человек. Сейчас перестроечное состояние - одни пока не могут. Могу извиниться перед теми, кто добывал путевку на чемпионат Европы, но не поехал, мы брали игроков не на перспективу, а тех, кто может помочь и сейчас, и в будущем", - добавил Черчесов.

Главный тренер сборной России также отметил, почему команде не удалось повторить результат чемпионата мира 2018 года - выйти в четвертьфинал турнира. "Я сказал на техкоме РФС - физически мы были готовы. К чемпионату мира мы готовили команду через контрольные матчи. Сейчас мы не сможем привезти команды Бразилии, Аргентины, Франции, Испании, Бельгии, тогда они хотели сыграть с командой России. Мы думали о том, чтобы быть конкурентоспособными на чемпионате мира, а не о результате матчей", - отметил Черчесов.

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России вышла в четвертьфинал, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии.