Среди российских спортсменов, прибывших на Игры в Токио, нет зараженных коронавирусом

"Тестирование на антигены в токийском аэропорту Ханэда заняло порядка часа. Ни у кого среди прибывших заражение коронавирусом не выявлено", - отметил собеседник агентства. По его словам, процедура прибытия прошла без накладок, с соблюдением всех профилактических мер. Для приезжающих в Токио спортсменов выделена отдельная линия на контроле в аэропорту. После прохождения всех необходимых процедур атлетов сопровождают в специально предоставленный транспорт.

ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Первая группа российских спортсменов, которая прибыла в пятницу в Японию для участия в летних Олимпийских играх в Токио, прошла тестирование на коронавирус, зараженных среди них не выявлено. Об этом ТАСС сообщил источник.

В первой группе в Японию прибыли 22 российских спортсмена, в основном члены сборной по гребле. В течение дня они должны прибыть в свой лагерь в городе Нанто (префектура Тояма на побережье Японского моря - прим. ТАСС). Туда их отвезут на автобусе, однако выходить из него по пути спортсменам будет нельзя. В случае необходимости сделать какие-либо покупки на остановках это будет поручено их сопровождающим.

После прибытия в лагерь российские атлеты смогут приступить к тренировкам только на третий день, в соответствии с требованиями организаторов. До этого они ни с кем не будут контактировать и проведут время фактически в карантинных условиях.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тыс. человек, в то же время заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.