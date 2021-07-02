Черчесов не согласился с критикой в адрес сборной России по итогам Евро

"Что касается тактики, мы заранее знали, с кем играем. Естественно, игру выстраиваем, чтобы в данном матче сыграть, - сообщил Черчесов. - Мы готовимся, чтобы быть конкурентоспособными. С Бельгией, когда пропускаем из ничего, меняется тактика, плюс в первом тайме у нас сломались [Юрий] Жирков и [Далер] Кузяев".

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не согласен с критикой в адрес команды по итогам чемпионата Европы. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Черчесов отметил, что до определенного момента соперники не могли справиться с российской сборной: "Мы играли в два нападающих. Все матчи сыграли по-разному, до определенного момента соперники не могли с нами справиться, а когда что-то непредвиденное, нужно реагировать. Мы стараемся быть гибкими, тактику меняли".

"[Александр] Головин больше года не был в сборной, [Алексей] Миранчук тоже долго не был. У нас игры не каждый день. Они получили много критики, с чем я не согласен, - подчеркнул Черчесов. - Не согласен с разделением команды на "иностранцев" и россиян".

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Россияне одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпели два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).