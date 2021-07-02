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Евро-2020

Черчесов заявил, что футболистам сборной России порой стоит быть хулиганами

Главный тренер национальной команды отметил, что у него нет претензий к игрокам, которые выступали на Евро
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Григорий Дукор/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Григорий Дукор/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу слишком четко выполняли командный распорядок при подготовке к чемпионату Европы. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Станислав Черчесов.

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Российская сборная на Евро заняла последнее, четвертое место в группе В, не выполнив поставленную задачу по выходу в плей-офф турнира.

"Во время чемпионата Европы у меня не было претензий к игрокам, - сказал Черчесов. - У меня только одно замечание, которому они, возможно, сейчас удивятся. Никто из них даже ни разу не опоздал, не было повода для внутреннего конфликта. Думал, может специально организовать его".

"Оказалось, что слишком воспитанные... Иногда нужно быть немножко хулиганами", - добавил он.

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