Тихонов считает, что Черчесов не дал четких ответов по теме неудачного выступления на Евро

Пресс-конференция, посвященная выступлению сборной России на Евро, прошла в пятницу. Национальная команда заняла последнее, четвертое место в группе, не выполнив задачу по выходу в плей-офф турнира.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов за время более чем двухчасовой пресс-конференции не смог назвать конкретные причины неудачного выступления команды на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов.

"После его заявления о том, что он не считает наше выступление на Евро провальным, и говорить даже нечего, - отметил Тихонов. - Этим он сам все сказал. Если бы была возможность из четырех мест занять пятое, то оно было бы наше. Кино, так нельзя".

"Игра красна голами. Я считаю, что он не прав и сейчас начинает выкручиваться - говорить о подготовке к чемпионату мира. Никакой ответственности, и нет нормальных, четких ответов. Все вокруг да около, хотя во всем должна быть конкретика", - добавил он.

Тихонов считает, что темой неудачной игры сборной надо было озаботиться несколько лет назад, еще до чемпионата мира 2018 года в России. "Надо все делать до хирургического вмешательства, а у нас приступают, когда уже все", - отметил он.

Черчесов во время пресс-конференции заявил, что пока не обсуждал вопрос своей отставки с руководством Российского футбольного союза (РФС).