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Евро-2020

Тихонов считает, что Черчесов не дал четких ответов по теме неудачного выступления на Евро

Эксперт отметил, что темой неудачной игры сборной надо было озаботиться несколько лет назад, еще до чемпионата мира 2018 года в России
Александр Тихонов Сергей Фадеичев/ТАСС
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Александр Тихонов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов за время более чем двухчасовой пресс-конференции не смог назвать конкретные причины неудачного выступления команды на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов.

Пресс-конференция, посвященная выступлению сборной России на Евро, прошла в пятницу. Национальная команда заняла последнее, четвертое место в группе, не выполнив задачу по выходу в плей-офф турнира.

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"После его заявления о том, что он не считает наше выступление на Евро провальным, и говорить даже нечего, - отметил Тихонов. - Этим он сам все сказал. Если бы была возможность из четырех мест занять пятое, то оно было бы наше. Кино, так нельзя".

"Игра красна голами. Я считаю, что он не прав и сейчас начинает выкручиваться - говорить о подготовке к чемпионату мира. Никакой ответственности, и нет нормальных, четких ответов. Все вокруг да около, хотя во всем должна быть конкретика", - добавил он.

Тихонов считает, что темой неудачной игры сборной надо было озаботиться несколько лет назад, еще до чемпионата мира 2018 года в России. "Надо все делать до хирургического вмешательства, а у нас приступают, когда уже все", - отметил он.

Черчесов во время пресс-конференции заявил, что пока не обсуждал вопрос своей отставки с руководством Российского футбольного союза (РФС).

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