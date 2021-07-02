Сотников сообщил, что его экипаж будет экспериментировать с настройками нового грузовика

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Экипаж команды "Камаз-мастер", победивший на первом этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков, будет экспериментировать с настройками новой кузовной комплектации грузовика серии К5 в ходе следующих дней гонки. Об этом ТАСС сообщил пилот экипажа Дмитрий Сотников.

"Конечно, эта машина получше, на мой взгляд, скомпонована. В процессе доводки здесь всех регулировок и настроек, нужно еще будет собраться с инженерами и обсудить, во все дни можно будет потом попробовать разные версии настроек" , - отметил он.

По словам Сотникова, своей победе он удивлен. "Мы просто проехали, я немного сам удивлен результату, не знаю секрета, почему мы первые", - сказал гонщик.

При этом он не берется делать прогноз на последующие дни. "Удастся, не удастся (удержать первенство), но мы будем стараться, а там посмотрим. Гонка еще на много километров", - добавил он.

Ралли проводится с 2009 года. В прошлом году гонка была отменена из-за пандемии коронавируса. Российская команда "Камаз-мастер" является действующим чемпионом рейда в классе грузовиков. В 2021 году соревнования проходят с 1 по 11 июля по территории Сибири, начиная с Омска, через пустыню Гоби до монгольской столицы Улан-Батора.