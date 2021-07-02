Участники "Шелкового пути" рассказали о навигационных ловушках на первом этапе ралли

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Навигационные ловушки - особенности трассы, предусмотренные организаторами, осложнили первый спецучасток ралли "Шелковый путь" длиной 87 км, который прошел по территории Омской области. Об этом ТАСС рассказали участники соревнований.
"Участок короткий для пилотов, но крайне тяжелый для штурманов, потому что было две-три позиции достаточно сложные, на внимательность. Но без сложностей все это было бы неинтересно. Я всегда говорю пилоту, что сложная навигация, и пилот, как человек, с которым ты сидишь в одной машине, должен это воспринимать и взять темп чуть медленнее. Это слаженность экипажа", - рассказал ТАСС штурман экипажа Дениса Кротова, ставшего первым на участке в соревновании легковых автомобилей, Константин Жильцов.
Пилот Владимир Васильев, финишировавший четвертым, также отметил, что главной сложностью участка стали навигационные ловушки, которые и помешали команде вырваться вперед. "Расстроены тем, что долго искали дорогу, потеряли четыре минуты, но еще вся гонка впереди. Это была главная сложность", - отметил он.
Пыль и баланс скорости
Штурман команды Nakusi Racing Евгений Загороднюк в разговоре с ТАСС заострил внимание на необычном месте для старта - танковом полигоне. "Стартовали мы на танковом полигоне, где было много накатанных дорожек, сложное ориентирование, навигационные ловушки. Получилось так, что нас догнал американец Джонс, двигались за ним какое-то время, пока вместе не заблудились. Он просто заблудился, а мы в его пыли поехали за ним", - рассказал собеседник агентства, добавив, что дорогу пилотам также осложняла пыль.
Победитель гонки грузовиков Дмитрий Сотников предположил, что навигационные ловушки будут сопровождать экипажи на трассе на протяжении всего ралли.
"Навигационных ловушек, я думаю, будет еще много. Такая трасса, она быстрая и пыльная, из-за травы немного не видно. Был нормальный рабочий участок, нужно найти баланс между скоростью и точностью. Сегодня, возможно, и были у кого-то проблемы с навигацией, поэтому в пыли кто-то что-то не видел", - пояснил пилот.
Ралли проводится с 2009 года. В прошлом году гонка была отменена из-за пандемии коронавируса. Традиционно в ралли соревнуются в трех категориях - внедорожники, грузовики и мотоциклы. Российская команда "Камаз-мастер" является действующим чемпионом рейда в классе грузовиков. В 2021 году соревнования проходят с 1 по 11 июля по территории Сибири, через пустыню Гоби до монгольской столицы Улан-Батора. На старт в этом году вышел 91 экипаж из 32 стран.