Участники "Шелкового пути" рассказали о навигационных ловушках на первом этапе ралли

"Участок короткий для пилотов, но крайне тяжелый для штурманов, потому что было две-три позиции достаточно сложные, на внимательность. Но без сложностей все это было бы неинтересно. Я всегда говорю пилоту, что сложная навигация, и пилот, как человек, с которым ты сидишь в одной машине, должен это воспринимать и взять темп чуть медленнее. Это слаженность экипажа", - рассказал ТАСС штурман экипажа Дениса Кротова, ставшего первым на участке в соревновании легковых автомобилей, Константин Жильцов.

Пилот Владимир Васильев, финишировавший четвертым, также отметил, что главной сложностью участка стали навигационные ловушки, которые и помешали команде вырваться вперед. "Расстроены тем, что долго искали дорогу, потеряли четыре минуты, но еще вся гонка впереди. Это была главная сложность", - отметил он.

Пыль и баланс скорости

Штурман команды Nakusi Racing Евгений Загороднюк в разговоре с ТАСС заострил внимание на необычном месте для старта - танковом полигоне. "Стартовали мы на танковом полигоне, где было много накатанных дорожек, сложное ориентирование, навигационные ловушки. Получилось так, что нас догнал американец Джонс, двигались за ним какое-то время, пока вместе не заблудились. Он просто заблудился, а мы в его пыли поехали за ним", - рассказал собеседник агентства, добавив, что дорогу пилотам также осложняла пыль.

Победитель гонки грузовиков Дмитрий Сотников предположил, что навигационные ловушки будут сопровождать экипажи на трассе на протяжении всего ралли.

"Навигационных ловушек, я думаю, будет еще много. Такая трасса, она быстрая и пыльная, из-за травы немного не видно. Был нормальный рабочий участок, нужно найти баланс между скоростью и точностью. Сегодня, возможно, и были у кого-то проблемы с навигацией, поэтому в пыли кто-то что-то не видел", - пояснил пилот.

Ралли проводится с 2009 года. В прошлом году гонка была отменена из-за пандемии коронавируса. Традиционно в ралли соревнуются в трех категориях - внедорожники, грузовики и мотоциклы. Российская команда "Камаз-мастер" является действующим чемпионом рейда в классе грузовиков. В 2021 году соревнования проходят с 1 по 11 июля по территории Сибири, через пустыню Гоби до монгольской столицы Улан-Батора. На старт в этом году вышел 91 экипаж из 32 стран.