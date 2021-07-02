Словенский велогонщик Мохорич выиграл седьмой этап "Тур де Франс"

Мохорич преодолел дистанцию 249,1 км за 5 часов 28 минут 20 секунд, второе место занял бельгиец Яспер Стёйвен из команды Trek-Segafredo, третье время показал датчанин Магнус Корт Нильсен из EF Pro Cycling.

Российские велогонщики не принимают участия в многодневке. Восьмой этап протяженностью 150,8 км пройдет 3 июля.

После семи этапов в общем зачете лидирует нидерландец Матье ван дер Пул (25:39.17) из Alpecin-Fenix, вторым идет бельгиец Ваут ван Арт из Jumbo-Visma (+0.30), третьим - датчанин Каспер Асгрин из Deceuninck - Quick Step (+1.49).

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз. В этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар.