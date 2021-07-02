Хусаинов назвал верным решение удалить швейцарского футболиста в игре Евро против испанцев

"Удаление 500-процентное - прыжок двумя ногами. Должно быть так - одна нога, которой игрок идет в подкат, стелется по земле, а тут двумя ногами, открытой подошвой. Это прямая красная. Что называется, к бабке не ходи", - сказал Хусаинов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Английский арбитр Майкл Оливер принял правильное решение, удалив с поля полузащитника сборной Швейцарии по футболу Ремо Фройлера в матче 1/4 финала чемпионата Европы против команды Испании. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

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Собеседник агентства согласился с тем, что фол Фройлера можно сравнить с нарушением правил, которое совершил защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон в игре 1/8 финала Евро против нападающего команды Украины Артема Беседина - в том эпизоде футболист попал шипами в колено сопернику, после чего также был удален с поля. По результатам обследования Беседин избежал разрыва крестообразных связок, однако у него диагностирован частичный надрыв крестообразных и боковых связок, а также серьезное повреждение отростка большеберцовой кости. Предварительно прогнозируется, что Беседин пропустит от трех до шести месяцев. Как отмечается в сообщении пресс-службы Украинской ассоциации футбола, точные сроки восстановления игрока станут известны позднее.

"Эпизод аналогичный - технически неправильно выполненный подкат. Ногу, которая выбивает мяч, нельзя поднимать, она должна стелиться по газону. Беседин, слава богу, может, еще вернется в футбол. Это [подобный фол] - лишение возможности кормить семью и радовать болельщиков", - добавил он.

Встреча между швейцарцами и испанцами проходит в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Выигравшая команда в полуфинале в Лондоне сыграет с победителем матча между сборными Бельгии и Италии.