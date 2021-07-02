Минспорт рассмотрит изменение лимита на легионеров и потолка зарплат в российских лигах

Сборная России по футболу на чемпионате Европы 2021 года не вышла в плей-офф турнира. Российские хоккеисты в четвертьфинале чемпионата мира проиграли канадцам со счетом 1:2 в овертайме. Сборная России по баскетболу второй раз подряд не сумела отобраться на Олимпийские игры.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о необходимости проанализировать и рассмотреть вопросы изменения лимита на легионеров и потолка зарплат в различных видах спорта. Комментарий Матыцина предоставили ТАСС в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Во многих видах спорта чемпионаты России проводятся профессиональными лигами с участием легионеров. До середины июля Минспорт со спортивными федерациями и профессиональными лигами должен дать предложения по установлению потолка зарплат спортсменов. Также ведомство выработает предложения по оптимизации числа легионеров в российских командах и требования к ним", - отметил Матыцин.

"Система управления, отношения государства и общественных организаций требует глубокого анализа. Нужно выработать единые подходы и принципы для развития игровых видов спорта в России. Должно быть четкое понимание роли и ответственности государства и общественных организаций. После Олимпийских игр мы планируем заключение соглашений с каждой из федераций. Обязательным пунктом будет наличие у федераций программы развития, целевых показателей, критериев выполнения и объемов финансирования", - добавил министр спорта РФ.

В чемпионате России по футболу действует лимит на легионеров в формате "8+17" (из 25 игроков в заявке на матч может быть не больше восьми иностранцев). В матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за российскую команду могут играть не более пяти иностранных хоккеистов. Сезон-2020/21 стал первым, когда в лиге действовал жесткий (без права превышения) потолок зарплат, составляющий 900 млн рублей.