Шевченко: Англия переживает один из лучших периодов в своей футбольной истории

РИМ, 2 июля. /ТАСС/. Невероятные выступления английских клубов в Лиге чемпионов и национальной сборной на чемпионате Европы по футболу подтверждают, что Англия сейчас переживает один из лучших периодов в своей футбольной истории. Такое мнение высказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед четвертьфинальным матчем против команды Англии на Евро, его комментарий приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч 1/4 финала чемпионата Европы между командами Украины и Англии состоится 3 июля в Риме и начнется в 22:00 мск.

"Мы видели каких невероятных результатов добились английские клубы в Лиге чемпионов. Я считаю, что Англия переживает один из лучших периодов в истории футбола, - сказал Шевченко. - Мы видим огромную работу, которую проделал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Поэтому мы прекрасно понимаем, насколько наш соперник силен и насколько сложной будет игра для нас".

В финале Лиги чемпионов сезона-2020/21 лондонский "Челси" со счетом 1:0 обыграл "Манчестер Сити".

В матче 1/8 финала англичане обыграли немцев со счетом 2:0, а украинцы в дополнительное время оказались сильнее шведов (2:1). Чемпионат Европы завершится 11 июля.