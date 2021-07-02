Шакири: удача оказалась не на стороне сборной Швейцарии в матче с испанцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Удача была не на стороне команды Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу против сборной Испании. Такое мнение высказал швейцарский полузащитник Джердан Шакири, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Я действительно горжусь командой, мы показали отличный футбол, - сказал Шакири. - Думаю, что сегодня удача оказалась не на нашей стороне".

Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер провел аналогию между пропущенным голом от испанцев и мячом, который он пропустил на чемпионате мира 2018 года. "Мы достигли большого результата на том турнире. Я горжусь командой. Я сразу вспомнил гол, который мы пропустили на чемпионате мира от шведов три года назад. Этим мячи идентичны".

В 2018 году сборная Швейцарии потерпела поражение от команды Швеции со счетом 0:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча также проходила в Санкт-Петербурге. Единственный гол после рикошета от защитника забил Эмиль Форсберг.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.