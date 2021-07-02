Симон: сборная Испании должна выиграть Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Вратарь сборной Испании Унаи Симон заявил, что у испанцев есть все шансы стать победителями чемпионата Европы по футболу. Комментарий Симона после матча 1/4 финала Евро против команды Швейцарии приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Основное и дополнительное время игры в пятницу завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти испанцы оказались сильнее - 3:1. Симон отразил два пенальти и был признан лучшим игроком матча.

"Мы заслуженно одержали победу, - сказал Симон. - Сейчас мы должны отдохнуть и продолжить подготовку к полуфинальной игре. Мы должны одержать победу на Евро. Мне кажется, что приз лучшему игроку матча стоило отдать вратарю сборной Швейцарии Яну Зоммеру".

Испанский полузащитник Микель Оярсабаль отметил, что не сомневался в победе в серии пенальти. "Когда Серхио Бускетс промахнулся, я подошел к Симону и сказал, что он отобьет минимум три удара. Я не сомневался в нашей победе".

В полуфинале сборная Испании сыграет с победителем четвертьфинальной встречи между командами Бельгии и Италии. Матч 1/2 финала состоится 6 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Турнир завершится 11 июля.