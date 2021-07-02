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Евро-2020

Президент Швейцарии поблагодарил футбольную сборную за сплоченность и волю к победе

В пятницу швейцарцы уступили команде Испании в серии пенальти в матче 1/4 финала Евро

ЖЕНЕВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что высоко ценит сплоченность национальной футбольной сборной, ее волю к победе и командный дух.

"Вы заставили нас мечтать", - написал он в пятницу в Twitter после четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петебурге, в котором швейцарцы уступили испанцам и выбыли из борьбы за медали.

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"Приключение завершается для национальной сборной Швейцарии, однако ценности сплоченности, воли, командного духа, которые разделяют игроки и персонал, останутся в памяти. Браво за этот красивый маршрут", - отметил президент.

Министр обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виола Амхерд, которая присутствовала на матче в Санкт-Петербурге, написала в Twitter: "Какое напряжение, какая сумасшедшая игра! Швейцария гордится вами". "К сожалению, сегодня не удалось выйти в полуфинал", - отметила Амхерд. В конце своего твита министр поздравила команду Испании.

Сборная Испании в серии пенальти победила в пятницу команду Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Испанцы на 8-й минуте вышли вперед благодаря автоголу Дениса Закарии. Счет сравнял Джердан Шакири (68). На 77-й минуте с поля за грубое нарушение был удален футболист сборной Швейцарии Ремо Фройлер. В серии пенальти испанцы оказались сильнее - 3:1. Лучшим игроком встречи признали голкипера сборной Испании Унаи Симона, отразившего два удара в послематчевой серии.

Ранее в 1/8 финала швейцарцы победили чемпионов мира французов в серии пенальти.

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