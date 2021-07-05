Федун поддержал идею возвращения пива на стадионы России

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. 13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу. В январе 2020 года стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских. Позже рассмотрение законопроекта было отложено до осени 2021 года.

"Мы понимаем, что это [пивные компании] один из тех источников дохода, до которых мы можем дотянуться, - сказал Федун. - Для людей прийти на стадион и выпить пива - хоть какая-то замануха. Когда выпьешь пару бокалов, то и игра смотрится интереснее. Это шутка, конечно же".

"Важна атмосфера праздника. Пиво на стадионе - это традиция, плюс, помимо прямых инвестиций, это и реклама, и сопутствующие продажи, и различные мероприятия. Лишая этого наш футбол, мы все глубже опускаем его в финансовую пропасть", - добавил Федун.

"Спартак" по итогам сезона-2020/21 занял второе место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.