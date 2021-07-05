Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4, 6:2 в пользу 39-летнего швейцарца, посеянного на турнире под шестым номером. Сонего имел 23-й номер посева. В четвертьфинале Федерер сыграет с победителем матча между второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и поляком Хубертом Хуркачем (18), встреча которых была приостановлена из-за дождя и будет доиграна 6 июля (Медведев ведет - 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:4).

Ранее Федерер заявил, что примет решение по участию в Олимпийских играх в Токио после завершения выступления на Уимблдоне.

Федерер занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Швейцарец завоевал 103 титула под эгидой организации (рекордный показатель), делит первое место с испанцем Рафаэлем Надалем по количеству титулов на турнирах Большого шлема (20 побед), а также является рекордсменом по победам на Уимблдоне (восемь раз).

Сонего 26 лет, он идет на 27-й строчке в рейтинге ATP. На его счету два титула ATP. На текущем Уимблдоне итальянский спортсмен показал лучший результат на турнирах Большого шлема.

Уимблдон является третьим в календаре турниром Большого шлема, призовой фонд соревнований составляет более €40 млн. Турнир проводится в 134-й раз, из-за пандемии коронавируса в прошлом году турнир не состоялся. Соревнования завершатся 11 июля.