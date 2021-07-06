Хоккейный клуб "Металлург" вывел из обращения номер Мозякина

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" вывел из обращения десятый номер, под которым выступал Сергей Мозякин, в качестве признания уникальных достижений игрока. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В понедельник стало известно, что Мозякин принял решение завершить профессиональную карьеру. Контракт 40-летнего нападающего с "Металлургом" истек 30 апреля 2021 года.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Мозякин играл с момента ее основания. Хоккеист выступал за "Металлург" с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Он является лучшим бомбардиром (928 очков), снайпером (419 шайб), ассистентом (509 передач) в истории КХЛ и обладателем многих рекордов российского хоккея. В составе сборной России Мозякин становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды - чемпионатов мира (2008, 2009), также он является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.

В сезоне-2020/21 на его счету 49 матчей, в которых он набрал 31 (14 шайб + 17 передач) очко.