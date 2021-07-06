Поздняков назвал подготовку команды России к Олимпиаде в Токио "плановым цейтнотом"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что штаб по контролю за обеспечением подготовки сборных команд России для участия в Олимпийских играх провел очень большую работу, находясь в условиях так называемого планового цейтнота. Об этом глава ОКР заявил на заседании штаба.

Матыцин возглавит штаб по контролю за обеспечением подготовки сборных России к Олимпиаде

"Провели всем штабом большую работу, подготовка к этим Играм называется "плановый цейтнот", - заметил Поздняков. - В какой-то период было маловерие, и все думали, что Игры отменят. Потом начался бег - нужно было быстро подготовиться к заключительным соревнованиям, быстро спланировать заключительный этап подготовки".

"Организовывали логистику перелета - план Б, и он сработал. Мы перенесли большое количество тренировочных мероприятий из Токио на Дальний Восток, и здесь тоже включалась логистика", - добавил глава ОКР.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.