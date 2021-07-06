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Олимпиада в Токио

Поздняков назвал подготовку команды России к Олимпиаде в Токио "плановым цейтнотом"

Глава Олимпийского комитета России отметил, что нужно было быстро спланировать заключительный этап подготовки
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что штаб по контролю за обеспечением подготовки сборных команд России для участия в Олимпийских играх провел очень большую работу, находясь в условиях так называемого планового цейтнота. Об этом глава ОКР заявил на заседании штаба.

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"Провели всем штабом большую работу, подготовка к этим Играм называется "плановый цейтнот", - заметил Поздняков. - В какой-то период было маловерие, и все думали, что Игры отменят. Потом начался бег - нужно было быстро подготовиться к заключительным соревнованиям, быстро спланировать заключительный этап подготовки".

"Организовывали логистику перелета - план Б, и он сработал. Мы перенесли большое количество тренировочных мероприятий из Токио на Дальний Восток, и здесь тоже включалась логистика", - добавил глава ОКР.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада в Токио
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