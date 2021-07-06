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Летние олимпийские виды спорта

Шубенков занял третье место на первом международном старте с 2019 года

Первым стал американец Грант Холлоуэй, серебро выиграл испанец Орландо Ортега
Сергей Шубенков AP Photo/Mosa'ab Elshamy
Описание
Сергей Шубенков
© AP Photo/Mosa'ab Elshamy

ТАСС, 6 июля. Российский легкоатлет Сергей Шубенков занял третье место на международном турнире в Венгрии в беге на 110 метров с барьерами.

Первое место занял американец Грант Холлоуэй, показавший результат 13,08 секунды. Вторым стал испанец Орландо Ортега (+0,07). Шубенков проиграл победителю 0,11 секунды.

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Шубенков, 21 июня признанный невиновным в нарушении антидопинговых правил, 26 июня получил нейтральный статус, необходимый российским легкоатлетам для участия в международных соревнованиях. 29 июня Всероссийская федерация легкой атлетики объявила о включении спортсмена в состав олимпийской команды на Игры в Токио. До турнира в Венгрии последним международным стартом Шубенкова были Всемирные военные игры в китайском Ухане в 2019 году.

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 метров с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место. В его активе также две серебряные медали в нейтральном статусе на чемпионатах мира в Лондоне (2017) и Катаре (2019).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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