Шубенков занял третье место на первом международном старте с 2019 года

Шубенков, 21 июня признанный невиновным в нарушении антидопинговых правил, 26 июня получил нейтральный статус, необходимый российским легкоатлетам для участия в международных соревнованиях. 29 июня Всероссийская федерация легкой атлетики объявила о включении спортсмена в состав олимпийской команды на Игры в Токио. До турнира в Венгрии последним международным стартом Шубенкова были Всемирные военные игры в китайском Ухане в 2019 году.

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 метров с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место. В его активе также две серебряные медали в нейтральном статусе на чемпионатах мира в Лондоне (2017) и Катаре (2019).