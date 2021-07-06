Иванюк стал вторым в прыжках в высоту на турнире в Венгрии

Иванюк преодолел планку на высоте 2,33 м. Победу одержал белорус Максим Недосеков, показавший результат 2,37 м. Он повторил лучший результат сезона в мире, который принадлежит Иванюку. Россиянин Михаил Акименко занял третье место с результатом 2,33 м.

ТАСС, 6 июля. Россиянин Илья Иванюк занял второе место в соревнованиях в прыжках в высоту на международном турнире в Венгрии.

Иванюк является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, также в его активе третье место на чемпионате Европы 2018 года. Иванюк и Акименко попали в число десяти российских легкоатлетов, которые выступят на Олимпиаде в Токио.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа в Токио. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены до декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх будут выступать без флага и гимна страны.