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Летние олимпийские виды спорта

Иванюк стал вторым в прыжках в высоту на турнире в Венгрии

Третье место занял Михаил Акименко
Илья Иванюк Егор Алеев/ТАСС
Описание
Илья Иванюк
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 6 июля. Россиянин Илья Иванюк занял второе место в соревнованиях в прыжках в высоту на международном турнире в Венгрии.

Иванюк преодолел планку на высоте 2,33 м. Победу одержал белорус Максим Недосеков, показавший результат 2,37 м. Он повторил лучший результат сезона в мире, который принадлежит Иванюку. Россиянин Михаил Акименко занял третье место с результатом 2,33 м.

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Иванюк является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, также в его активе третье место на чемпионате Европы 2018 года. Иванюк и Акименко попали в число десяти российских легкоатлетов, которые выступят на Олимпиаде в Токио.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа в Токио. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены до декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх будут выступать без флага и гимна страны.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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