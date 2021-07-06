Против воли. Сборной Украины не разрешили поехать в Россию на ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сборная Украины по пляжному футболу, несмотря на завоеванное право выступить на чемпионате мира в Москве, пропустит турнир. Решение было коллегиально принято Украинской ассоциацией футбола и Ассоциацией пляжного футбола Украины после рекомендаций Министерства спорта и молодежи Украины. "Есть определенные рекомендации, от меня это не зависит. У меня есть свое желание, но это коллегиально принятое решение. Сборная не едет на чемпионат мира", - заявил ТАСС первый вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук. "Могут ли после этого последовать санкции? Я не знаю. Я первый вице-президент, есть много людей, которые руководят, у меня есть свое мнение, но это только мое желание", - добавил собеседник агентства.

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Украинская команда в конце июня заняла второе место в европейском отборе к чемпионату мира и стала одной из четырех европейских сборных, которые получили право сыграть на турнире. Она не выходила в финальную стадию мирового первенства с 2013 года, когда не смогла пройти дальше группового этапа. Во вторник Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте опубликовала заявление о том, что ставшая пятой в отборе сборная Швейцарии заменит команду Украины. В пресс-службе ФИФА в ответ на вопросы ТАСС о том, считает ли организация рекомендации Министерства спорта и молодежи Украины вмешательством государства в дела спортивной организации, могут ли за этим последовать санкции и грозит ли украинской сборной дисквалификация, отказалась от комментариев. Ответ ассоциации сводился к переадресации на опубликованный ранее релиз. Во Всемирной организации пляжного футбола (BSW) также не стали отвечать на вопросы по данной теме, сославшись на опубликованный ранее ответ ФИФА. "Украинцы были готовы приехать в Москву" Тренер сборной России Илья Леонов в разговоре с ТАСС выразил сожаление по поводу того, что украинская команда не приедет на мировое первенство в Россию. "Когда они играли в отборе, мы желали им побед. Жалко, что сборная Украины не приедет в Россию, а по поводу остального не нам решать", - отметил специалист. "Наверное, это политика. Знаю, что команда была готова приехать, но это внутреннее решение. Так что здесь даже комментировать что-то не хочется", - добавил он, также подчеркнув, что между сборными России и Украины в пляжном футболе "нет никакого противостояния".

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