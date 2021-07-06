Команда Швейцарии заменит сборную Украины на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве

ТАСС, 6 июля. Сборная Швейцарии по пляжному футболу примет участие в чемпионате мира в Москве вместо отказавшейся команды Украины. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась от выступления на чемпионате мира в Москве

Ранее во вторник первый вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук сообщил ТАСС, что было принято решение не отправлять сборную страны на турнир.

"ФИФА получила официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины о решении не принимать участие в чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Сборная Украины заняла второе место в европейском отборе к чемпионату мира и стала одной из четырех команд из Европы, которые получили право сыграть на турнире, швейцарцы в отборочном турнире заняли пятое место. Всего на соревнованиях должны выступить 16 команд. Жеребьевка финальной части пройдет 8 июля в Цюрихе.