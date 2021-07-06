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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Команда Швейцарии заменит сборную Украины на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве

Ранее стало известно, что украинская команда отказалась от участия в турнире
Игроки сборной Швейцарии по пляжному футболу EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Описание
Игроки сборной Швейцарии по пляжному футболу
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

ТАСС, 6 июля. Сборная Швейцарии по пляжному футболу примет участие в чемпионате мира в Москве вместо отказавшейся команды Украины. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Ранее во вторник первый вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук сообщил ТАСС, что было принято решение не отправлять сборную страны на турнир.

"ФИФА получила официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины о решении не принимать участие в чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Сборная Украины заняла второе место в европейском отборе к чемпионату мира и стала одной из четырех команд из Европы, которые получили право сыграть на турнире, швейцарцы в отборочном турнире заняли пятое место. Всего на соревнованиях должны выступить 16 команд. Жеребьевка финальной части пройдет 8 июля в Цюрихе.

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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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