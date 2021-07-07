Мостовой считает, что сборные Италии и Испании были достойны играть в финале Евро

Сборная Италии во вторник в серии послематчевых пенальти обыграла команду Испании (1:1, 4:2). На гол итальянца Федерико Кьезы испанцы ответили точным ударом Альваро Мораты. При счете 3:2 в пользу итальянцев 11-метровый не реализовал Мората. После этого решающий удар в серии исполнил Жоржиньо.

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полуфинал чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Испании был шикарным, обе команды были достойны играть в финале турнира. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой, выступавший в чемпионате Испании за "Сельту" и "Алавес".

"Шикарная игра, шикарный сценарий, - сказал Мостовой. - До игры я говорил, что в основное время счет будет 1:1 и все решится или в дополнительное, или в серии пенальти. Ясно, что болел за испанцев, но и за итальянцев тоже. До игры я говорил, что лучше бы они в финале сыграли, но получилось так".

"Первый минус - я вообще не понимаю, зачем Мората пошел бить пенальти! Забил с игры, зачем идти бить пенальти? Ты уже не забил (в матче группового этапа против команды Словакии - прим. ТАСС), зачем бить?! Там еще 20 человек есть, а тренер его посылает", - продолжил собеседник агентства, предположив, что после нереализованного пенальти в адрес Мораты станут поступать угрозы со стороны болельщиков.

Бывший полузащитник сборной России отметил, что "сборная Испании владела преимуществом". "Но у Италии более опытная команда, и она свой шанс использует. У испанцев сырая и молодая команда, опять себе "привезли". Из таких нюансов игра и складывается", - посетовал он.

Роберто Манчини в "Зените" был неплох

Также бывший футболист отдал должное главному тренеру сборной Италии Роберто Манчини, который работал в петербургском "Зените". Специалист возглавлял сине-бело-голубых в сезоне-2017/18, не завоевав в России ни одного трофея.

"Перед матчем сборных Италии и Бельгии я говорил, что за Манчини, - отметил Мостовой. - Мне возражали - какой тренер у Бельгии. Но он ничего не выиграл. А Манчини выигрывал и в Италии, и в Англии. В "Зените" был неплох, просто у нас все с ног на голову. А так, Манчини что футболистом был великолепным, что тренер великолепный".

На родине Манчини по разу выигрывал Кубок Италии с "Фиорентиной" (2000/01) и "Лацио" (2003/04), с "Интером" он стал трехкратным чемпионом страны (2005/06, 2006/07, 2007/08), двукратным обладателем Кубка Италии (2004/05, 2005/06) и один раз завоевал Суперкубок Италии. Вместе с "Манчестер Сити" он стал чемпионом Англии (2011/12), а также завоевал Кубок (2010/11) и Суперкубок Англии (2012). В Турции с "Галатасараем" он также один раз стал обладателем национального кубка.

Манчини занимает пост главного тренера сборной Италии с мая 2018 года. Под его руководством команда не проигрывает на протяжении 33 матчей (13 побед кряду). В последний раз итальянцы потерпели поражение 10 сентября 2018 года в матче Лиги наций с командой Португалии (0:1).