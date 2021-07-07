Доннарумма заявил, что был уверен в себе перед серией пенальти в полуфинале Евро

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был уверен в том, что сумеет помочь своей команде одержать победу в серии пенальти в полуфинале чемпионата Европы по футболу против испанцев. Комментарий Доннаруммы приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Италии обыграла испанцев в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. Доннарумма отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении Альваро Мораты.

"Я был спокоен перед серией пенальти, потому что знал, что могу помочь команде. Хочу поблагодарить всех, ведь сейчас мы всего в одном шаге от реализации нашей мечты. Сборная Испании очень сильна, но у нашей команды много мужества, мы никогда не сдаемся", - отметил Доннарумма.

"Испанцы сегодня доставили нам много хлопот, но я считаю, что мы заслуживаем сыграть в финале. Я не хочу сейчас говорить о финале, я хочу насладиться моментом", - добавил вратарь сборной Италии.

Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне и начнется в 22:00 мск. Сборная Италии сыграет с победителем второго полуфинала, в котором 7 июля на "Уэмбли" встретятся команды Англии и Дании.