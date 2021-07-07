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Евро-2020

Бускетс считает, что сборная Испании превосходила итальянцев в полуфинале Евро

Встреча между командами завершилась победой итальянцев в серии пенальти
Серхио Бускетс EPA-EFE/Alexander Hassenstein
Описание
Серхио Бускетс
© EPA-EFE/Alexander Hassenstein

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Сборная Испании превосходила итальянских футболистов в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Такое мнение высказал капитан испанской команды Серхио Бускетс, его комментарий приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

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Встреча завершилась победой итальянцев в серии пенальти. По итогам основного и дополнительного времени был зафиксирован счет 1:1.

"Все считали сборную Италии большим фаворитом, но мы продемонстрировали, что превосходим их. Мы играли как хотели - владели мячом, быстро отбирали его при потере. В целом в этом матче я считаю, что мы были доминирующей стороной. Но футбол таков, и все, что мы можем сделать, это поздравить сборную Италии", - сказал Бускетс.

Матч за третье место на чемпионатах Европы не проводится, сборная Испании стала бронзовым призером турнира.

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