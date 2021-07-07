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Евро-2020

Луис Энрике поддержал Морату, который не реализовал решающий удар в серии пенальти на Евро

Сборная Испании уступила итальянцам в матче 1/2 финала турнира
Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике EPA-EFE/Carl Recine
Описание
Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике
© EPA-EFE/Carl Recine

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поддержал нападающего команды Альваро Морату, который не реализовал решающий удар в серии пенальти полуфинального матча чемпионата Европы по футболу с итальянцами. Об этом Энрике заявил журналистам после окончания матча.

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Основное время матча, который прошел в Лондоне, завершилось со счетом 1:1. Точный удар Мораты позволил испанцам сравнять счет в матче и перевести ее в дополнительное время. В серии пенальти сборная Испании проиграла со счетом 2:4.

"На этом турнире ему пришлось пройти через непростое испытание, но я считаю, что он был великолепен, хорош в созидании, сегодня он забил мяч итальянцам. Я с ним еще не говорил, потому что он ушел на допинг-контроль, но после я обязательно это сделаю", - сказал Энрике.

Тренер испанцев считает, что его команда хорошо сыграла на Евро. "Мы проделали великолепную работу и у меня нет никаких сожалений. Хочу поблагодарить игроков, я считаю, что мы показали, что являемся командой и способны ей оставаться в будущем", - отметил он.

Финал чемпионата Европы пройдет 11 июля. Соперником итальянцев будет победитель матча между командами Англии и Дании.

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