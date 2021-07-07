Луис Энрике поддержал Морату, который не реализовал решающий удар в серии пенальти на Евро

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поддержал нападающего команды Альваро Морату, который не реализовал решающий удар в серии пенальти полуфинального матча чемпионата Европы по футболу с итальянцами. Об этом Энрике заявил журналистам после окончания матча.

Основное время матча, который прошел в Лондоне, завершилось со счетом 1:1. Точный удар Мораты позволил испанцам сравнять счет в матче и перевести ее в дополнительное время. В серии пенальти сборная Испании проиграла со счетом 2:4.

"На этом турнире ему пришлось пройти через непростое испытание, но я считаю, что он был великолепен, хорош в созидании, сегодня он забил мяч итальянцам. Я с ним еще не говорил, потому что он ушел на допинг-контроль, но после я обязательно это сделаю", - сказал Энрике.

Тренер испанцев считает, что его команда хорошо сыграла на Евро. "Мы проделали великолепную работу и у меня нет никаких сожалений. Хочу поблагодарить игроков, я считаю, что мы показали, что являемся командой и способны ей оставаться в будущем", - отметил он.

Финал чемпионата Европы пройдет 11 июля. Соперником итальянцев будет победитель матча между командами Англии и Дании.