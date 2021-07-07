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Евро-2020

Манчини: сборная Испании удивила итальянцев, начав полуфинал Евро без нападающих

Команда Италии обыграла испанцев в серии пенальти
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини EPA-EFE/Carl Recine
Описание
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини
© EPA-EFE/Carl Recine

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Сборная Испании удивила команду Италии в полуфинале чемпионата Европы по футболу, начав встречу без нападающих. Об этом рассказал главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Итальянские футболисты одержали победу в серии пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1.

"Мы хотели выйти в финал, мало кто верил в нас до начала турнира. Сборная Испании - отличная команда, пенальти - это лотерея. Сборная Испании удивила нас на старте матча, начав игру без нападающих. Однако у нас потрясающая команда. Все хотят победить и сделать что-то особенное", - отметил Манчини.

"Есть игры, в которых приходится терпеть, но мы заслужили быть в финале. Игра была непростой, мы знали, что будет тяжело", - добавил главный тренер сборной Италии.

Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне и начнется в 22:00 мск. Сборная Италии сыграет с победителем второго полуфинала, в котором 7 июля на "Уэмбли" встретятся команды Англии и Дании.

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