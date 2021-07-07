Дзюба стал самым популярным футболистом сборной России в соцсетях во время Евро

В качестве периода наблюдения был выбран промежуток с 8 по 25 июня. В этот период сборная России провела три матча - 12 и 21 июня команда под руководством Станислава Черчесова потерпела крупные поражения от сборных Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а 16 июля обыграла сборную Финляндии (1:0). С тремя очками россияне заняли четвертое место в группе и завершили выступление на чемпионате Европы.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Капитан сборной России Артем Дзюба назван самым популярным футболистом национальной команды в социальных сетях во время чемпионата Европы по итогам сбора данных, который осуществлялся с помощью системы мониторинга и аналитики Brand Analytics. Об этом говорится в исследовании упоминаемости игроков российской сборной в период матчей команды на турнире, итоги которого ТАСС предоставил холдинг "Газпром-медиа".

В периметр исследования вошли четыре дня до и после матчей, это было сделано для того, чтобы захватить волну обсуждений в социальных сетях. В исследовании учитывалось количество постов с упоминаниями футболистов в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram и Twitter, видеохостинге YouTube, Telegram-каналах и на платформе "Яндекс.Дзен". За этот период игроки сборной получили упоминание в 24,7 тыс. сообщениях.

Среди пользователей социальных сетей самым популярным игроком сборной стал Дзюба, который был упомянут в более 8,5 тыс. сообщений. В каждой третьей публикации, посвященной национальной команды, упоминался форвард, на счету которого гол с пенальти в проигранном матче с датчанами. На втором месте расположился автор победного гола в ворота сборной Финляндии Алексей Миранчук (5,4 тыс. сообщений), на третьем - Марио Фернандес (3,6 тыс. сообщений). В десятку самых часто упоминаемых игроков сборной России также вошли Роман Зобнин, Александр Головин, Юрий Жирков, Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Андрей Семенов и Далер Кузяев.

Чаще всего игроки сборной России упоминались во "ВКонтакте" - более 13 тыс. сообщений (53% от всех сообщений), на втором месте - Telegram-каналы (более 3 тыс. сообщений; 12%), на третьем - "Одноклассники" (2,2 тыс. сообщений; 9%). Четвертую позицию занял Twitter (около 1,8 тыс. сообщений; 7%). Пятое и шестое место разделили Instagram и Facebook (на этих площадках опубликовано около 1,5 тыс. сообщений; 6%). Седьмую и восьмую позицию заняли "Яндекс.Дзен" (около 1 тыс. сообщений; 4%) и YouTube (более 600 сообщений; 3%).

Более половины материалов в социальных сетях о сборной России, 12,8 тыс. сообщений, были размещены различными пабликами и сообществами. В открытых аккаунтах пользователей размещено 9,6 тыс. сообщений (39%), в официальных аккаунтах СМИ - 2,3 тыс. публикаций (9%).