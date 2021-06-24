Дзюба стал лучшим по выигранным верховым единоборствам на групповом этапе Евро

ТАСС, 24 июня. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба стал лучшим по количеству выигранных верховых единоборств на групповом этапе чемпионата Европы. Об этом сообщает аналитическое агентство Opta.

Россиянин выиграл 25 верховых единоборств. Это минимум на пять больше, чем у других футболистов на чемпионате.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Дзюба забил один мяч - с пенальти в игре с командой Дании.

Чемпионат Европы по футболу завершится 11 июля.