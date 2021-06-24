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Евро-2020

Дзюба стал лучшим по выигранным верховым единоборствам на групповом этапе Евро

Российский нападающий 25 раз переиграл своих оппонентов в воздухе в трех матчах
Артем Дзюба (Россия) и Йоона Тойвио (Финляндия) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Артем Дзюба (Россия) и Йоона Тойвио (Финляндия)
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 24 июня. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба стал лучшим по количеству выигранных верховых единоборств на групповом этапе чемпионата Европы. Об этом сообщает аналитическое агентство Opta.

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Россиянин выиграл 25 верховых единоборств. Это минимум на пять больше, чем у других футболистов на чемпионате.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Дзюба забил один мяч - с пенальти в игре с командой Дании.

Чемпионат Европы по футболу завершится 11 июля.

Теги
Евро-2020Дзюба, Артем Сергеевич
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