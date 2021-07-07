Карен Хачанов не сумел выйти в полуфинал Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4 в пользу 22-летнего Шаповалова, посеянного на турнире под десятым номером. Хачанов имел 25-й номер посева. В полуфинале канадец сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Шаповалов занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету один титул под эгидой организации. Канадец впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема.

Хачанову 25 лет, он располагается на 29-й строчке мирового рейтинга и является победителем четырех турниров ATP. Он ни разу не выходил в полуфинал на турнирах Большого шлема. Хачанов оставался последним российским теннисистом на Уимблдоне в мужском одиночном разряде.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победителем стал Джокович. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса.