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Тур де Франс

Бельгийский велогонщик ван Арт выиграл 11-й этап "Тур де Франс"

Российские велогонщики не принимают участия в многодневке
Ваут ван Арт EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO
Описание
Ваут ван Арт
© EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

ТАСС, 7 июля. Бельгиец Ваут ван Арт, представляющий команду Jumbo-Visma, стал победителем 11-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

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Ван Арт преодолел дистанцию 198,9 км за 5 часов 17 минут 43 секунды. Второе место занял француз Кенни Элиссонд (+1.14) из команды Trek-Segafredo, третьим стал его партнер по команде нидерландец Бауке Моллема (+1.14).

Российские велогонщики не принимают участия в многодневке. 12-й этап протяженностью 159,4 км пройдет 8 июля.

В общем зачете после 11 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, вторым идет колумбиец Ригоберто Уран (+5.18) из команды EF Education - Nippo, третье место занимает датчанин Йонас Вингегор (5.32), представляющий команду Jumbo-Visma.

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз. В этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает 21 этап общей протяженностью 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал Погачар.

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