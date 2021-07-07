Реванш Ян - Стерлинг может пройти 30 октября в Абу-Даби

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Поединок между российским бойцом Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом может пройти 30 октября в Абу-Даби. Об этом заявил менеджер россиянина Саят Абдрахманов.

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что поединок может состояться в октябре.

"30 октября в Абу-Даби пройдет турнир. Мы давно говорили UFC, что готовы на эту дату, и в организации готовы сделать этот бой, все сейчас зависит от Стерлинга, - отметил Абдрахманов, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба клуба "Архангел Михаил". - Он говорит о том, что врачи до сих пор не допускают его к полноценным тренировкам. Поэтому пока мы не можем завершить переговоры и прийти к какой-то конкретике".

"Когда врачи дадут ему зеленый свет для полноценных тренировок, тогда можно будет завершить переговоры. Эта дата устраивает и нас, и UFC. Так что решение за Стерлингом", - добавил менеджер.

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях), что является запрещенным приемом. В послужном списке Яна 15 побед, 2 поражения.