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ММА

Петр Ян опустился на 13-е место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий

Первое место в рейтинге сохранил американец Джон Джонс
Петр Ян AP Photo/John Locher
Описание
Петр Ян
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 18 мая. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян опустился с 12-го места на 13-е в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий. Об этом сообщает пресс-служба организации.

7 марта Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из борцов находится в положении лежа или стоит на коленях - прим. ТАСС), что является запрещенным приемом.

Первое место в рейтинге сохранил американец Джон Джонс, на втором расположился нигериец Камару Усман, на третьем - представитель Австралии Александр Волкановски.

Яну 28 лет, в его активе 15 побед и два поражения в ММА.

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