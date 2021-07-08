Сборные Англии и Италии сыграют в финале Евро

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На 30-й минуте гол прямым ударом со штрафного забил футболист сборной Дании Миккель Дамсгор. Англичане сравняли счет благодаря автоголу Симона Кьера (39-я минута). В дополнительное время победу подопечным Гарета Саутгейта принес точный удар Гарри Кейна (104), который оказался первым на добивании после того, как не реализовал пенальти. Нападающий отличился на текущем турнире в четвертый раз и сравнялся по количеству голов на чемпионатах мира и Европы (10) с лидером сборной Англии по этому показателю Гари Линекером.

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии в дополнительное время обыграли команду Дании со счетом 2:1 в полуфинальном матче чемпионата Европы. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в присутствии 64 950 зрителей.

Сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы. В решающем матче англичане 11 июля на "Уэмбли" сыграют с итальянцами, которые во вторник победили команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти). Встреча начнется в 22:00 мск. Матч за третье место на турнире не предусмотрен, сборные Дании и Испании стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.

Путь англичан и датчан на турнире

Английская команда пропустила первый мяч на текущем чемпионате Европы. В матчах группового этапа англичане обыграли чехов и хорватов со счетом 1:0, а также сыграли вничью с шотландцами (0:0). В 1/8 финала сборная Англии переиграла команду Германии со счетом 2:0, а в четвертьфинале разгромила украинцев (4:0).

Сборная Англии станет 13-й командой, которая примет участие в решающем матче турнира. В 1968 и 1996 годах англичане завоевали бронзовые медали. Сборная Англии является единственной европейской командой, выигравшей чемпионат мира (1966), но не побеждавшей на чемпионате Европы. На чемпионате мира 2018 года в России англичане заняли четвертое место.

Сборная Дании становилась чемпионом Европы в 1992 году и бронзовым призером турнира 1984 года. Датская команда впервые с 2004 года вышла в плей-офф чемпионата Европы - в финальные стадии турниров 2008 и 2016 годов команда не отобралась, а в 2012 году не вышла из группы.

Команда Дании начала нынешний турнир с поражений от команд Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2). В заключительном матче группового этапа датчане обыграли команду России со счетом 4:1 и заняли второе место в группе В, став первой в истории сборной, вышедшей в плей-офф турнира, проиграв две стартовые встречи. В 1/8 финала датская команда разгромила сборную Уэльса со счетом 4:0, а в четвертьфинале переиграла чехов (2:1).