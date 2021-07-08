Кейн признан лучшим игроком полуфинального матча Евро между сборными Англии и Дании

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Англии Гарри Кейн признан лучшим игроком полуфинального матча чемпионата Европы по футболу против датчан. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в присутствии 64 950 зрителей и завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На 30-й минуте гол прямым ударом со штрафного забил футболист сборной Дании Миккель Дамсгор. Англичане сравняли счет благодаря автоголу Симона Кьера (39-я минута). В дополнительное время победу подопечным Гарета Саутгейта принес точный удар Кейна (104), который оказался первым на добивании после того, как не реализовал пенальти.

Нападающий отличился на текущем турнире в четвертый раз, по этому показателю на Евро-2020 он отстает только от португальца Криштиану Роналду и чеха Патрика Шика, на счету которых по пять голов. Кейн также сравнялся по числу забитых мячей на чемпионатах мира и Европы (10) с лидером сборной Англии по этому показателю Гари Линекером.

В финале сборная Англии 11 июля на "Уэмбли" сыграет с итальянцами, которые во вторник победили команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти). Встреча начнется в 22:00 мск.