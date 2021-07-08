Канчельскис назвал заслуженной победу сборной Англии над датчанами в полуфинале Евро

Сборная Англии в среду впервые вышла в финал чемпионата Европы, обыграв в дополнительное время команду Дании. Победу подопечным Гарета Саутгейта принес точный удар Гарри Кейна на 104-й минуте, который оказался первым на добивании после того, как не реализовал пенальти.

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная Англии по футболу заслуженно победила команду Дании в полуфинале чемпионата Европы, пенальти в ворота проигравших был назначен верно. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Андрей Канчельскис, который на клубном уровне выступал в Англии за "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Манчестер Сити" и "Саутгемптон".

"Если есть результат, значит победа заслуженная, - сказал Канчельскис. - Что касается пенальти, думаю, датчане дали повод. Хотели или не хотели, но пенальти был. Там же еще VAR (система видеоассистента рефери - прим. ТАСС). Раз его назначили, значит правильно".

"В таких ситуациях нельзя давать повода, ведь это полуфинал. Нужно быть предельно осторожными", - добавил он.

Собеседник агентства отметил игру вратаря датской команды Каспера Шмейхеля. "Я играл с его отцом (вратарем "Манчестер Юнайтед" Петером Шмейхелем - прим. ТАСС), помню его еще маленьким мальчиком - он приходил к нам на базу, когда мы тренировались. Сейчас он стал великим вратарем. У Англии хотел бы выделить Кейна, который многое сделал для сборной - вроде он незаметный, но столько штрафных заработал и цеплялся за мяч - это было здорово для сборной Англии", - резюмировал Канчельскис.

Сборная Англии в финале сыграет с командой Италии, которая 6 июля в первом полуфинале обыграла испанцев (1:1, 4:2 - по пенальти). Решающий матч турнира пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".