Джонсон заявил, что сборная Англии играла с датчанами в полуфинале Евро "на разрыв сердца"

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил сборную Англии с выходом в финал чемпионата Европы и заявил, что английские футболисты "играли на разрыв сердца" в полуфинале против датчан. В среду вечером на своей странице в Twitter глава правительства также выразил надежду на то, что английские футболисты победят в воскресном финальном матче против сборной Италии.

В полуфинальном матче англичане победили сборную Дании в дополнительное время со счетом 2:1. Победу команде принес точный удар Гарри Кейна (104), который оказался первым на добивании после того, как не реализовал пенальти. В финале сборная Англии 11 июля на "Уэмбли" сыграет с итальянцами, которые во вторник победили команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти). Встреча начнется в 22:00 мск.

"Сегодня вечером Англия играла на разрыв сердца. Потрясающее выступление дружины [главного тренера сборной] Гарета Саутгейта. Теперь нас ждет финал. Вернем его домой", - написал Джонсон.

В песне Three Lions, которую цитирует глава правительства Великобритании, поется "football's coming home", что можно перевести как "футбол возвращается домой". Группа Lightning Seeds записала песню в 1996 году к чемпионату Европы, который проходил в Англии. Композиция посвящена национальной команде, эмблемой которой является изображение трех львов. Лейтмотив песни про возвращение футбола служит напоминанием о том, что родоначальниками игры являются англичане.

С победой сборную Англии поздравили также внук королевы Елизаветы II принц Уильям и его супруга герцогиня Кебриджская Кейт, пообещавшие, что в воскресенье игроки "ощутят за собой поддержку всей страны".

Возвращение домой

Рефрен "Он возвращается домой! Футбол возвращается домой!" гремит вокруг лондонского стадиона "Уэмбли", который покидают 60 тыс. человек, поддерживавших сборную Англии. Зрители начали петь сразу же после финального свистка судьи Данни Маккели и продолжают петь на улице, размахивая бело-красными английскими флагами под гудки автомобильных клаксонов, передает корр. ТАСС с места событий.

По данным телеканала Sky News, на стадионе было меньше 5 тыс. болельщиков сборной Дании - преимущественно проживающих в Великобритании уроженцев скандинавской страны. Попасть на "Уэмбли", заполненный до максимальных в условиях пандемии 2/3 вместимости, можно было лишь полностью привитым болельщикам или обладателям тестов на коронавирус с отрицательным результатом. Возможно, именно поэтому ношение масок на стадионе не было обязательным.

Выкрики "Football's coming home!" из посвященной национальной команде песни раздаются сейчас по всей стране, празднующей первый в истории английской сборной выход в финал Евро. На кадрах телетрансляций запечатлены болельщики, запускающие фейерверки, подбрасывающие в воздух картонные стаканы и банки с пивом, забирающиеся на постаменты статуй и красные телефонные будки.

Впрочем, празднование победы на Трафальгарской площади, где организована фан-зона, было недолгим. Уже к 23:00 по местному времени (01:00 мск) болельщики организованно, хотя и не очень охотно, разошлись. За соблюдением порядка в центре Лондона следят отряды полиции. Накануне матча стражи правопорядка напомнили болельщикам о необходимости соблюдения социальной дистанции и других коронавирусных ограничений, который будут отменены в Англии только 19 июля.