Хоккеист Кучеров играл в финале Кубка Стэнли с переломом ребра

В ночь на четверг "Тампа" обыграла "Монреаль" в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли (1:0) и, победив со счетом 4-1 в серии, выиграла трофей второй раз подряд. Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 32 (8 шайб + 24 передачи) очка.

"Никита Кучеров в шестой игре против "Нью-Йорк Айлендерс" получил перелом девятого ребра. Он играл на уколах все эти матчи и не пропустил ни одного. Уколы должны были делать в госпитале, потому что это очень близко к легкому. Он играл через боль, не каждый смог бы выйти на лед после такой травмы", - сказал Мильштейн.

"Никита - настоящий профессионал, который перенес тяжелейшую операцию в декабре и восстановился за пять месяцев. Он не переставал работать даже тогда, когда ему запрещали врачи, он готовился. Опять же, он получил травму в шестом матче против "Айлендерс", но не сдался, продолжал играть через боль и стал чемпионом", - добавил собеседник ТАСС.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский был признан лучшим игроком плей-офф НХЛ и получил "Конн Смайт Трофи", став третьим россиянином и первым российским вратарем, завоевавшим этот приз. "Андрей - просто молодец, он работал, помогал команде и провел просто отличный плей-офф, мы очень за него горды. Я считаю, что он полностью заслуженно получил "Конн Смайт Трофи", мы за него рады. Он настоящий профессионал, ему всего 26 лет, так что мы можем наблюдать за его игрой еще много лет", - отметил Мильштейн.