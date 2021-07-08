"Тампа" второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли

"Тампа" выиграла серию до четырех побед со счетом 4-1 и во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. В прошлом сезоне команда стала обладателем трофея, в решающей серии обыграв "Даллас" (4-2). В активе "Тампы" три победы в Кубке Стэнли (2004, 2020, 2021) и поражение в финале 2015 года от "Чикаго" (2-4).

"Тампа" стала первой командой с 2017 года, которая выиграла два Кубка Стэнли подряд. Тогда дважды титул чемпиона завоевал "Питтсбург" (2016, 2017).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров не сумел отличиться. Россиянин набрал 32 очка (восемь голов + 24 передачи) в 23 матчах и второй раз подряд стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли. Это первый подобный случай за 29 лет: в 1991 и 1992 годах самым результативным игроком плей-офф становился Марио Лемье. Одноклубник Кучерова Михаил Сергачев и защитник "Монреаля" Александр Романов также не отметились результативными действиями, вратарь команды Андрей Василевский отразил 22 броска и провел пятый в этом розыгрыше плей-офф матч "на ноль".

"Монреаль" вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 28 лет. В сезоне-1992/93 канадская команда выиграла трофей, в решающей серии обыграв "Лос-Анджелес" (4-1). "Монреаль" - старейший и самый титулованный клуб НХЛ. Он существует с 1909 года и является одним из основателей лиги, на его счету 24 победы в Кубке Стэнли.

Путь к победе

По итогам регулярного чемпионата "Тампа" заняла третье место в таблице Центрального дивизиона и в плей-офф поочередно обыграла "Флориду" (4-2), "Каролину" (4-1) и "Нью-Йорк Айлендерс" (4-3)

"Монреаль" стал четвертым в Северном дивизионе, на пути в финал Кубка Стэнли канадская команда победила "Торонто" (4-3), "Виннипег" (4-0) и "Вегас" (4-2).