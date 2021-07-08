"Тампа" второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли

ТАСС, 8 июля. "Тампа" дома со счетом 1:0 обыграла "Монреаль" в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Единственный гол на 33-й минуте забил Росс Колтон.
Savard finds Colton for this beauty pic.twitter.com/Wb9RcIgFoQ— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 8, 2021
"Тампа" выиграла серию до четырех побед со счетом 4-1 и во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. В прошлом сезоне команда стала обладателем трофея, в решающей серии обыграв "Даллас" (4-2). В активе "Тампы" три победы в Кубке Стэнли (2004, 2020, 2021) и поражение в финале 2015 года от "Чикаго" (2-4).
"Тампа" стала первой командой с 2017 года, которая выиграла два Кубка Стэнли подряд. Тогда дважды титул чемпиона завоевал "Питтсбург" (2016, 2017).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров не сумел отличиться. Россиянин набрал 32 очка (восемь голов + 24 передачи) в 23 матчах и второй раз подряд стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли. Это первый подобный случай за 29 лет: в 1991 и 1992 годах самым результативным игроком плей-офф становился Марио Лемье. Одноклубник Кучерова Михаил Сергачев и защитник "Монреаля" Александр Романов также не отметились результативными действиями, вратарь команды Андрей Василевский отразил 22 броска и провел пятый в этом розыгрыше плей-офф матч "на ноль".
"Монреаль" вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 28 лет. В сезоне-1992/93 канадская команда выиграла трофей, в решающей серии обыграв "Лос-Анджелес" (4-1). "Монреаль" - старейший и самый титулованный клуб НХЛ. Он существует с 1909 года и является одним из основателей лиги, на его счету 24 победы в Кубке Стэнли.
Путь к победе
По итогам регулярного чемпионата "Тампа" заняла третье место в таблице Центрального дивизиона и в плей-офф поочередно обыграла "Флориду" (4-2), "Каролину" (4-1) и "Нью-Йорк Айлендерс" (4-3)
"Монреаль" стал четвертым в Северном дивизионе, на пути в финал Кубка Стэнли канадская команда победила "Торонто" (4-3), "Виннипег" (4-0) и "Вегас" (4-2).
"Тампа" и "Монреаль" впервые встретились в финале Кубка Стэнли. Команды до этого трижды встречались в рамках плей-офф. "Тампа" одержала две победы во втором раунде - в победном для себя розыгрыше Кубка Стэнли 2004 года (4-0), а также в сезоне-2014/15 (4-2). "Монреаль" выиграл в первом раунде плей-офф 2014 года (4-0).
Кучеров, Сергачев и Василевский стали двукратными обладателями Кубка Стэнли. Дважды плей-офф НХЛ до них выигрывали семь российских хоккеистов: Сергей Зубов (1994 год, "Нью-Йорк Рейнджерс"; 1999, "Даллас"), Сергей Немчинов (1994; 2000, "Нью-Джерси"), Вячеслав Козлов (1997, 1998, оба - "Детройт"), Олег Твердовский (2003, "Нью-Джерси"; 2006, "Каролина"), Павел Дацюк (2002, 2008, оба - "Детройт"), Вячеслав Войнов (2012, 2014, оба - "Лос-Анджелес"), Вячеслав Фетисов (1997, 1998). Трехкратными обладателями Кубка Стэнли являются Игорь Ларионов (1997, 1998, 2002), Сергей Федоров (1997, 1998, 2002), Сергей Брылин (1995, 2000, 2003, все - "Нью-Джерси") и Евгений Малкин (2009, 2016, 2017, все - "Питтсбург"). Сергачев стал самым молодым россиянином, выигравшим два Кубка Стэнли. Защитнику на момент победы исполнилось 23 года 13 дней, предыдущее достижение принадлежит Войнову, который завоевал второй трофей с "Лос-Анджелесом" в 24 года 150 дней.
Первые кадры из чемпионской раздевалки!#StanleyCup pic.twitter.com/Yln6jLyTYh— NHL Россия (@NHLrussia) July 8, 2021
Защитник "Монреаля" Романов впервые играл в финале Кубка Стэнли. 21-летний россиянин провел дебютный сезон в НХЛ, в регулярном чемпионате он сыграл в 54 матчах из 56. В плей-офф Романов появился на льду только в четвертом матче второго раунда против "Виннипега" (3:2). Затем он сыграл в первой игре полуфинала с "Вегасом" (1:4).
В финале Кубка Стэнли Романов появился на льду в четвертой игре и забросил шайбу, которая помогла "Монреалю" одержать единственную победу в серии (3:2, в овертайме).