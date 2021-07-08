Российского вратаря "Тампы" Андрея Василевского признали лучшим игроком плей-офф НХЛ

ТАСС, 8 июля. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский стал обладателем приза "Конн Смайт Трофи", который вручается самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
"Тампа" выиграла Кубок Стэнли, в финальной серии команда в пяти матчах обыграла "Монреаль" (4-1). Василевский сыграл в 23 матчах плей-офф и одержал 15 побед, проведя пять матчей "на ноль". В прошлом сезоне он также вместе с командой выиграл Кубок Стэнли, в решающей серии "Тампа" обыграла "Даллас" (4-2). Василевский стал первым российским вратарем, завоевавшим два чемпионских титула подряд.
"Все дело в опыте и в том, как играет команда, - сказал Василевский. - Последние два плей-офф мы были довольно последовательны на протяжении всех четырех раундов. Когда команда играет так, ты получаешь от нее много уверенности и просто стараешься помочь, чем можешь. Просто каждый вечер стараешься быть на высоте ради этих ребят".
Василевский стал третьим россиянином, завоевавшим приз лучшему игроку плей-офф. В 2009 году награду получил нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, в 2018-м - капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Также Василевский стал первым голкипером с 2012 года, которого выбрали лучшим игроком Кубка Стэнли. Тогда приз завоевал вратарь "Лос-Анджелеса" Джонатан Куик.
Василевский - единственный вратарь в истории НХЛ, который провел "на ноль" решающие матчи пяти серий подряд. В финале Кубка Стэнли 2020 года "Тампа" в шестом матче со счетом 2:0 победила "Даллас" и выиграла трофей (4-2 в серии). В прошедшем розыгрыше плей-офф команда с Василевским на воротах в решающих матчах серий всухую обыграла "Флориду" (4:0; 4-2), "Каролину" (2:0; 4-1), "Нью-Йорк Айлендерс" (1:0; 4-3) и "Монреаль" (1:0; 4-1).
Василевскому 26 лет, он выступает за "Тампу" с 2014 года, в сезоне-2018/19 россиянин стал лучшим голкипером по итогам регулярного чемпионата. В составе сборной России Василевский стал чемпионом мира и дважды бронзовым призером мирового первенства. На чемпионатах мира 2017 и 2019 годов он был признан лучшим вратарем турнира.