Российского вратаря "Тампы" Андрея Василевского признали лучшим игроком плей-офф НХЛ

"Тампа" выиграла Кубок Стэнли, в финальной серии команда в пяти матчах обыграла "Монреаль" (4-1). Василевский сыграл в 23 матчах плей-офф и одержал 15 побед, проведя пять матчей "на ноль". В прошлом сезоне он также вместе с командой выиграл Кубок Стэнли, в решающей серии "Тампа" обыграла "Даллас" (4-2). Василевский стал первым российским вратарем, завоевавшим два чемпионских титула подряд.

"Все дело в опыте и в том, как играет команда, - сказал Василевский. - Последние два плей-офф мы были довольно последовательны на протяжении всех четырех раундов. Когда команда играет так, ты получаешь от нее много уверенности и просто стараешься помочь, чем можешь. Просто каждый вечер стараешься быть на высоте ради этих ребят".