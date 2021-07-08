Боярский заявил, что работа Черчесова не принесла пользы российскому футболу

В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира.

"Это ожидаемый результат, - сказал Боярский. - Все, что он сделал, никакой пользы не принесло - ни болельщикам, ни футболистам, ни нашему футболу. Нужно думать о будущем, и делать это не болельщикам, не артистам, а спортивным специалистам. Важен результат".

"Нужно взять паузу, чтобы выявить нового специалиста. Нужно все начинать заново, с нуля. Мы находимся на нуле, а куда идти, я не знаю", - добавил собеседник агентства.

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии.