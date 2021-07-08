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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Бухлицкий заявил, что сборной России не будет легко на чемпионате мира по пляжному футболу

Тренер вратарей национальной команды считает, что россиянам попались очень непростые соперники в группе
Тренер сборной России по пляжному футболу по работе с вратарями Андрей Бухлицкий Юрий Машков/ТАСС
Описание
Тренер сборной России по пляжному футболу по работе с вратарями Андрей Бухлицкий
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборной России по пляжному футболу не будет легко на чемпионате мира, так как все соперники национальной команды в группе непростые. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России по работе с вратарями Андрей Бухлицкий.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники". Сборная России в группе А сыграет с командами Парагвая, США и Японии.

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"Видел соперников, уже посмотрел и порадовался, - сказал Бухлицкий. - В любом случае легкой прогулки не будет, так как это чемпионат мира, соперники непростые, все команды настроены. У американцев неплохая команда, которая прогрессирует каждый год, они имеют свои стадии развития, проходят дальше и дальше. Команда Парагвая была хозяином на прошлом турнире, они также прогрессируют - то, что они отобрались на турнир, уже о многом говорит. Сборная Японии всегда была трудолюбивой и трудной командой, тактически грамотной".

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве, на соревновании они будут представлять команду Российского футбольного союза. В среду в пресс-службе чемпионата мира сообщили ТАСС, что на форме российской команды будет отсутствовать герб страны, государственный гимн заменит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира проводится каждые два года, в России турнир пройдет впервые. На турнире в 2019 году россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии, чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).

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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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