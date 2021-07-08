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Футбол в России

Черчесов пожелал успехов новому тренерскому штабу сборной России по футболу

В четверг специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера национальной команды
Станислав Черчесов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Станислав Черчесов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов после отставки поблагодарил футболистов и пожелал успехов новому тренерскому штабу национальной команды. Комментарий специалиста предоставила журналистам пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В четверг РФС объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

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"Сегодня мы договорились с президентом РФС Александром Дюковыми о том, что наш тренерский штаб прекращает работу в национальной сборной России, - сказал Черчесов. - Хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали в течение этих пяти лет - прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей Российского футбольного союза. Отдельная благодарность болельщикам сборной России, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти. Желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на чемпионат мира 2022 года".

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

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Российский футболЧерчесов, Станислав Саламович
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