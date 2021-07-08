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Футбол в России

В Госдуме призвали РФС создать четкую программу развития футбола после ухода Черчесова

По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, главной целью новой стратегии должна стать подготовка нового поколения молодых российских игроков
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин Сергей Фадеичев/ТАСС
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) должен сформировать понятную программу развития футбола в стране после ухода с поста главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

В четверг РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым.

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"Думаю, это тяжелое, но верное решение. Приходя на такую должность, профессионал понимает, что от него ждут результата, - сказал Пайкин. - И не только РФС - миллионы болельщиков. Как минимум команда должна была продемонстрировать волю к победе и красивую игру".

"Однако увольнение тренера не решит системных проблем в развитии детско-юношеского футбола и формировании сборной страны. Мы настаиваем на выработке ясной политики и четкой программы действий РФС, направленных на развитие футбола. В основе этой стратегии должны быть воспитание новой смены российских спортсменов, инвестиции в развитие детско-юношеских спортивных школ. Не только тренеров нужно менять - игроков растить", - добавил парламентарий.

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии.

Теги
Российский футболЧерчесов, Станислав СаламовичПайкин, Борис Романович
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