Непомнящий заявил, что выбор нового главного тренера сборной России будет сложным

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Выбор нового главного тренера сборной России по футболу вместо покинувшего должность Станислава Черчесова будет тяжелым. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной Камеруна, четвертьфиналиста чемпионата мира 1990 года, Валерий Непомнящий.
В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира. Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава РФС Александр Дюков признали результат команды неудовлетворительным.
"Мне очень сложно говорить о причинах отставки Станислава Черчесова, такова тренерская судьба. Если ты победил - остаешься наверху, проиграл - спасибо и, пожалуйста, на выход, - сказал Непомнящий. - Любой тренер прекрасно знает, чем все может закончиться. Мы же сейчас должны поблагодарить Черчесова за те пять лет его работы, когда у нашего футбола были и победы, и горечи".
Также Непомнящий считает, что сборной России не хватает качественных футболистов: "Я никогда не был в роли работодателя, и мне неизвестно, по каким критериям выбирается главный тренер, а ситуация у нас непростая. Все знают, что нам не хватает хороших футболистов, которые бы сделали нашу сборную конкурентоспособной. Хотя я лично всегда верил в отечественную тренерскую школу, которая во времена Советского Союза была очень неплохой. В те времена бывало, что и за второе место на чемпионате Европы снимали тренера, но сейчас ситуация изменилась, поэтому у меня нет ответа, кто сможет сменить Черчесова, это очень сложный выбор для работодателя".
Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии.