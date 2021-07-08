Непомнящий заявил, что выбор нового главного тренера сборной России будет сложным

"Мне очень сложно говорить о причинах отставки Станислава Черчесова, такова тренерская судьба. Если ты победил - остаешься наверху, проиграл - спасибо и, пожалуйста, на выход, - сказал Непомнящий. - Любой тренер прекрасно знает, чем все может закончиться. Мы же сейчас должны поблагодарить Черчесова за те пять лет его работы, когда у нашего футбола были и победы, и горечи".

Также Непомнящий считает, что сборной России не хватает качественных футболистов: "Я никогда не был в роли работодателя, и мне неизвестно, по каким критериям выбирается главный тренер, а ситуация у нас непростая. Все знают, что нам не хватает хороших футболистов, которые бы сделали нашу сборную конкурентоспособной. Хотя я лично всегда верил в отечественную тренерскую школу, которая во времена Советского Союза была очень неплохой. В те времена бывало, что и за второе место на чемпионате Европы снимали тренера, но сейчас ситуация изменилась, поэтому у меня нет ответа, кто сможет сменить Черчесова, это очень сложный выбор для работодателя".

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии.